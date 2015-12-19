برج العقرب.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

>حظك اليوم لبرج العقرب:
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على الصعيد المهنى:
>مشاكل كبيرة ستواجه أبناء هذا البرج، وسيشعرون بتراجع كبير على المستوى العملى، وقد يتلقون أخبارًا غير جيدة..
على الصعيد العاطفى:
>مازال الحب هو طوق النجاة بالنسبة لكم فحاولوا أن تحافظوا عليه لأنه هو الباقى لكم.
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>على الصعيد الصحى:
>للأسف سيعانى أبناء هذا البرج بعض المشاكل الصحية لكن لا داعى للخوف لأنها ستكون وعكات بسيطة ستمر سريعا.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام المقبلة.