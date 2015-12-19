برج العقرب.. حظك اليوم السبت 2015/12/19



>حظك اليوم لبرج العقرب:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:



>على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>مشاكل كبيرة ستواجه أبناء هذا البرج، وسيشعرون بتراجع كبير على المستوى العملى، وقد يتلقون أخبارًا غير جيدة..>مازال الحب هو طوق النجاة بالنسبة لكم فحاولوا أن تحافظوا عليه لأنه هو الباقى لكم.>للأسف سيعانى أبناء هذا البرج بعض المشاكل الصحية لكن لا داعى للخوف لأنها ستكون وعكات بسيطة ستمر سريعا.>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام المقبلة.