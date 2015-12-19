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برج العقرب.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

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برج العقرب.. حظك اليوم السبت 2015/12/19 برج العقرب.. حظك اليوم السبت 2015/12/19


> لبرج العقرب:


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على الصعيد المهنى:


>مشاكل كبيرة ستواجه أبناء هذا البرج، وسيشعرون بتراجع كبير على المستوى العملى، وقد يتلقون أخبارًا غير جيدة..

على الصعيد العاطفى:


>مازال الحب هو طوق النجاة بالنسبة لكم فحاولوا أن تحافظوا عليه لأنه هو الباقى لكم.
>


>على الصعيد الصحى:


>للأسف سيعانى أبناء هذا البرج بعض المشاكل الصحية لكن لا داعى للخوف لأنها ستكون وعكات بسيطة ستمر سريعا.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام المقبلة.

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مصر 365

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