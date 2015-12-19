برج السرطان.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

برج السرطان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>ستجرى اتصالات رائعة هذه الأيام بشخص آخر، وستساعدك هذه الاتصالات على الوصول إلى آفاق جديدة فيما يتعلق بحياتك المهنية. هذا الشخص قد يكون زميل عمل أو حتى الحبيب، وفى كل الحالات يجب أن تثق فى هذه العلاقة فستساعدك كثيرًا على النمو.>موقفك الإيجابى يساعدك على التركيز بشكل أفضل اليوم خاصة إذا كان لديك مهام أخرى. يجب أن يكون هدفك هو تفادى انقطاع التواصل بينك وبين من تحب حتى لو كنت مشغولاً بشكل رهيب، الغضب لن يصلح وضعك ولكن بعد محادثة من القلب إلى القلب عن احتياجاتكما والحدود بينكما ستفعل المعجزات.>الخبر السار بالنسبة لك هو أنه من المحتمل أن تتخلص من مشكلة عسر الهضم التى تعانيها، ولكن يجب ألا تكتفى بذلك بل يجب أن تعدل عاداتك الغذائية وأسلوب حياتك قليلاً لتحافظ على تحسنك، سيعطيك هذا قسطًا من الراحة ويمنع عنك أى ضرر دائم.>هل سبق أن فكرت كيف تواجه الآخرين؟ يجب أن تفكر الآن فى هذه النقطة وأن تدفع الناس للتعرف على شخصيتك أكثر، خاصة فى الحياة المهنية.

يجب أن تعيد النظر فى الطريقة التى تعامل بها الناس وتستعين بمهاراتك فى قراءة الناس وتضبط نفسك حسب فراستك فى التعامل مع الناس.