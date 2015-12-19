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8 سيارات إطفاء تسيطر على حريق هائل بمعرض ملابس بالقناطر الخيرية

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8 سيارات إطفاء تسيطر على حريق هائل بمعرض ملابس بالقناطر الخيرية 8 سيارات إطفاء تسيطر على حريق هائل بمعرض ملابس بالقناطر الخيرية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق هائل شب منذ قليل بمعرض للملابس بالقناطر الخيرية دون ثمة خسائر بشرية.

انتقل على الفور العميد أشرف صلاح مامور مركز الخانكة لمكان الواقعة وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية.

وانتقلت 8 سيارات إطفاء و6 سيارات إسعاف فور إخطار اللواء على عبد المقصود، مدير الحماية المدنية بالواقعة، واندفعت سيارات الإطفاء بقيادة العقيد عماد عياد نائب مدير الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للشقق السكانية.

وبالفحص والتحريات تبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، واللواء عصام عبد المعطى حكمدار القليوبية أن المعرض مقام على أرض فضاء بمساحة 600 متر مربع بالقناطر الخيرية، وبالمعاينة المبدئية يرجع أسباب الحريق لماس كهربائى، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات، وانتداب المعمل الجنائى.

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مصر 365