نفوق 11 حماراَ فى حريق مخزن بوتوجاز بعين شمس

تجمهر منذ قليل، العشرات من أهالى منطقة بلوكات مساكن الجمهورية، بعين شمس، للمطالبة بإقالة سيد خليل، رئيس حى عين شمس، بعد إنفجار عدد من إسطوانات البوتجاز داخل إحدى المخازن، حيث وجه الأهالى أصابع الغتهام لرئيس الحى نتيجة إهماله فى عدم غلق مثل تلك المخازن الغير مرخصة .

وقال مصطفى على، أحد شهود العيان، أن الحريق أدى الى نفوق 11 حماراَ تابعين للمخزن التى وقعت فيه الحريق، نتيجة إصابتهم بعملية الإختناق، فضلاَ عن إصابة 32 شخص بإصابات طفيفة وحروق سطحية، بالإضافة الى إصابة طفلين وسيدتين بحالة إختناق، تم على إثرها نقلهم الى مستشفى عين شمس العام .

وأضاف شاهد العيان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن عدد من الأهالى اتفقوا على التوجه غداَ الى مكتب النائب العام لتقديم عدد من البلاغات ضد رئيس الحى يتهمونه فيه بالإهمال والتقصير .

كان اللواء جمال حلاوة مدير الحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغا من غرفة النجدة بحدوث انفجار فى عشش سكنية بعين شمس، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط الحريق.