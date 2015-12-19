التموين: مخزون السكر يفوق حدود الأمان ويكفى احتياجات المواطنين لـ8 أشهر

أكد ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون السكر التموينى يفوق حدود الأمان ويكفى احتياجات المواطنين لمده 8 أشهر إضافة إلى أنه يتم توفير المنتج أول بأول لتلبية احتياجات أصحاب البطاقات التموينية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف ممدوح عبد الفتاح فى تصريحات لليوم السابع أن هيئة السلع التموينية تقوم حاليا بتوفير منتجات السلع الغذائية وكذلك منتجات الدواجن واللحوم لضخها بالأسواق ، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها فى الاسواق.
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