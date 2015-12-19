اليوم.. استكمال محاكمة مرسى و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر"

تستكمل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، اليوم السبت ، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

ومن المقرر أن يتم مناقشة باقى أعضاء اللجنة الرئاسية المشكلة لفحص الأوراق، بعد حضور مدير مكتب رئيس الجمهورية ومناقشته التقرير المودع للمحكمة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

- تأجيل محاكمة مرسى فى قضية "التخابر مع قطر" لـ 19 ديسمبر

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