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المصريين الأحرار: الكتل الجغرافية بالبرلمان ستختفى ببدء انتخابات المحليات

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المصريين الأحرار: الكتل الجغرافية بالبرلمان ستختفى ببدء انتخابات المحليات المصريين الأحرار: الكتل الجغرافية بالبرلمان ستختفى ببدء انتخابات المحليات
قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن الكتلة البرلمانية للحزب، ستنسق مع باقى الكتل البرلمانية حول المواقف والقضايا التى سيتم مناقشتها بالبرلمان ، موضحا أن أغلب الكتل الجغرافية ستختفى بمجرد بدء انتخابات المحليات.

وأضاف المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، لـ"اليوم السابع" أن الحزب قرر أن تقود نسبة كبيرة من نواب الحزب فى البرلمان اللجان النوعية للمصريين الأحرار خلال الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إلى أن زيادة الكتل الجغرافية داخل البرلمان لن يؤثر على ولاء النائب للحزب الذى ينتمى له.


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