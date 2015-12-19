الزراعة تعلن حزمة إجراءات لأحياء "مشروع البتلو" للحد من استيراد اللحوم

اعدت وزارة الزراعة عدد من الإجراءات التنفيذية لتنمية الثروة الحيوانية والحد من الاستيراد ، من خلال إحياء مشروع "البتلو"، وزيادة حجم التمويل لإحياء المشروع، وتفعيل صندوق التأمين على الماشية، وتوفير قروض للمزارعين والمربيين بفوائد لا تزيد عن 7% لدعم المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيوانى.

وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،إنه من بين الإجراءات التى اتخذها قطاع الثروة الحيوانية والداجنة،توفير كافة الحوافز والبدائل اللازمة لإقناع المربين بالحفاظ على صغار "البتلو" وعدم ذبح الاناث حتى تبلغ السن القانونية عامين،و250 كيلو جراما على الأقل ومنح قرض بدون أى رسوم بفائدة 7% مقابل كل عجل بتلو يتم تربيته وبدون الضمان الشخصى.

وأكد المصدر ،أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية على تحصين العجول البتلو ضد جميع الأمراض الوبائية بدون مقابل،إضافة إلى التامين من داخل القرض ضد النفوق والسرقة والحريق وخيانة الأمانة ، وإطلاق حملات إرشادية لتوعية المربين بأساليب التربية السليمة واستخدام بدائل حليب محلية لرضاعة العجول حتى يستفيد المزارعون من بيع اللبن الجاموسى مما يشجعهم فى التربية والحفاظ على صغار الجاموس وعدم التعجل بذبحه.

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