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سياسى ليبى: اتفاق الصخيرات سيؤدى لإقصاء حفتر من الجيش

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سياسى ليبى: اتفاق الصخيرات سيؤدى لإقصاء حفتر من الجيش سياسى ليبى: اتفاق الصخيرات سيؤدى لإقصاء حفتر من الجيش
انتقد الدكتور عبد الله عثامنة العضو المستقل بلجنة الحوار الليبى، المستشار فى الدراسات الاستراتيجية والإدارة الدولية، الاتفاق السياسى الذى تم التوقيع عليه من قبل الأطراف الليبية فى مدينة الصخيرات، مشيرا إلى أن الاتفاق سيؤدى لاقصاد الفريق أول ركن خليفة حفتر من القيادة العامة للجيش الليبى خلال شهر ليتم اختيار قيادة جديدة.

وأكد عثامنة فى تصريحات خاصة، أن الاتفاق السياسى الموقع عليه بالصخيرات كان يجب أن يستند علي القيم الانسانية والمبادئ الثوابت الوطنية والحقوق المجتمعية الاساسية لمواطنيها وليس لتسميات ومرجعيات ثورية تجعل الأطراف منقسمة بين مهزوم، داعيا لضم أكبر عدد من الأطراف الليبية بدون استناء لتحقيق التوافق والاجتماع الوطنى بدلا من التحشيد للتوقيع السياسى.

وأوضح أن طرفا سياسيا تم إقصائه عمدا من المشهد الليبى وهى الأطراف التابعة للنظام السابق ورفض العديد من الأطراف اللليبية للمسودة التى تم التوقيع عليها، ما يعنى أن حكومة التوافق الليبية لم تشمل كافة الطوائف الليبية وأنها ستزيد الانقسام فى البلاد.

وطالب بضرورة أن يتم توضيح المدينة التى ستعمل منها حكومة التوافق الوطنى لأن المسودة لم تسمها وهذا وفقا للفقرة الثانية من المادة الأولى والخاصة ببند الوفاق الوطنى.

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مصر 365