مقتل وإصابة 42 شخصا جراء الاشتباكات بمدينة إجدابيا الليبية

قال رئيس غرفة عمليات الأزمة بمستشفى الشهيد محمد المقريف بمدينة إجدابيا الليبية على ميخائيل إن عدد القتلى فى المدينة منذ بداية الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات مجلس شورى ثوار إجدابيا منذ الثلاثاء الماضى حتى الآن 15 قتيلا و27 جريحا بينهم عسكريون ومدنيون.

وأضاف ميكائيل، فى تصريح صحفى مساء أمس، أن عضو المجلس البلدى إجدابيا عبد المنعم هارون توفى متأثرا بإصابته برصاصة فى الجانب الأيسر خلال الإشتباكات.

من جانبه، قال مدير مستشفى الشهيد امحمد المقريف باجدابيا فرج قادربوه، إن المستشفى يعانى نقصا فى الإمداد الطبى، ونفى قادربوه الأخبار المتداولة التى تتحدث عن إخلاء المستشفى، وقال " المستشفى يعمل بجميع أقسامه على مدار 24 ساعة رغم قلة الإمكانيات الطبية".

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