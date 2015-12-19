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الخارجية الفرنسية: المفاوضات الأممية بشأن سوريا تهدف تشكيل حكومة انتقالية

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الخارجية الفرنسية: المفاوضات الأممية بشأن سوريا تهدف تشكيل حكومة انتقالية الخارجية الفرنسية: المفاوضات الأممية بشأن سوريا تهدف تشكيل حكومة انتقالية
قال وزير الخارجية الفرنسى، لوران فابيوس، إن المفاوضات التى سترعاها الأمم المتحدة بشأن حل الأزمة فى سوريا تهدف لتشكيل حكومة انتقالية ، لافتا إلى أن مؤتمر المعارضة الذى عقد فى الرياض ناجح، لأن جميع المشاركين فيه أكدوا تمسكهم بالحل السياسى.

وأضاف "فابيوس" فى كلمة له بمجلس الأمن الدولى بنيويورك، أنه يجب نقل السلطة التنفيذية إلى حكومة انتقالية يكون لديها أذرع أمنية وعسكرية داخل سوريا، بجانب وقف إطلاق النار على الأراضى السورية ووقف استهداف المدنيين.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسى، أن النظام السورى لم يعلن عن نيته المشاركة فى المفاوضات مع وفد المعارضة، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار لابد من أن يتزامن مع إطلاق العملية الانتقالية ، لذا يتوجب على أعضاء مجلس الأمن دفع جميع الأطراف لتنفيذ بنود القرار الأممى.
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