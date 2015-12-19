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بالصور.جمعية الصداقة البحرينية المصرية تحتفل بعيد البحرين فى شرم الشيخ

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بالصور.جمعية الصداقة البحرينية المصرية تحتفل بعيد البحرين فى شرم الشيخ بالصور.جمعية الصداقة البحرينية المصرية تحتفل بعيد البحرين فى شرم الشيخ
تحت شعار "معا لدعم السياحة بجمهورية العربية "، احتفلت جمعية الصداقة البحرينية المصرية بالعيد القومى لدولة البحرين الشقيقة بشرم الشيخ، وسط هتافات( تحيا مصر والبحرين ).

حضر الحفل، اللواء محمود عيسى السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء وهشام على رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ والسفير محمد نعمان جلال مساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسى سابقا وعبد الحميد بن عيد الحسن عضو مجلس النواب بالبحرين وأحمد ابراهيم المرشد رئيس اللجنة الاعلامية لجمعية الصداقه البحرينية .

وأكد اللواء محمود عيسى،أن مدينة السلام تحتضن كافة الوفود العربية والاسلامية وشهدت مجموعة من المؤتمرات لدعم السياحه خلال هذا العام ورحب بجميع الحضور من دولة البحرين الشقيقة، مضيفا: وجودكم فى المدينة وإصراركم على الاحتفال بعيدكم القومى يؤكد مقولة الرئيس السيسى أن أضواء شرم الشيخ لن تنطفأ ابدا .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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