موجز المحافظات.. بقالو التموين بالإسكندرية: نتسلم أرزاً مسوساً وسكر بالصراصير بالإجبار

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات الجمعة، أبرزها ما قاله بقالى السلع التموينية بالإسكندرية، قال إن المخازن يوجد بها سوء تخزين للسلع الغذائية منها الأرز الذى يتغول فى "السوس" ولا يوجد بديل له ويجبره أمين المخزن على استلامه وصرفه للمواطنين، بالإضافة إلى وصول شحنة أرز منذ أسبوعين مليئة بالصراصير دفع التجار ثمنها ورفضوا استلامها نظراً لسمعتهم التجارية فى السوق.

وشهدت مدينة العريش ثالث انفجار عبوة ناسفة بدون خسائر، وقال مصدر أمنى، إن مجهولين فجروا، عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة بمنطقة شرق الوادى القريب من حى ضاحية السلام.

وأحبط خبراء المفرقعات وإدارة الحماية المدنية، تفجير قنبلة بدائية تم وضعها بطريق الكورنيش بمنطقة الإبراهيمية وذلك من خلال تفجيرها بواسطة الريموت.

وأكد الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئاسة جامعة الزقازيق، والذى تعرض لعمل إرهابى صباح الخميس، بعد أن أطلق ملثمون الأعيرة النارية تجاهه، أن الإرهابيين الثلاثة باغتوه بإطلاق الأعيرة النارية أمام منزله وهو ينتظر سيارة الجامعة.

ومنع أبناء الدعوة السلفية بمدينة العامرية الشيخ حسنى هاشم بدوى أحمد، إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية، من إلقاء خُطبة الجمعة، بمسجد "أولياء الرحمن" بمساكن الزواج الحديث، بزاوية عبد القادر التابع لإدارة أوقاف العامرية، وذلك فى تحدى سافر للقانون ولوزارة الأوقاف.

ولجأ والد الطفلة "حبيبه محمد"، التى لم يتعد عمرها 4 سنوات والمصابة بشرخ فى الجمجمة ورشح مياه بالمخ وقاع العين، إلى قضاء ليلته والنوم بصحبة ابنته، فى الشارع أمام بوابة مستشفى الحسين الجامعى بعد رفض الأطباء دخولها العناية المركزة، إثر تعرضها لحادث مروع عندما دهسها "موتوسيكل" أثناء لهوها أمام منزلها بمدينة شبرا الخيمة.

وقرر الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، الجمعة، تخصيص عدد من أتوبيسات النقل الداخلى التابعة للمحافظة للسيدات فقط بمدينة دمنهور، وذلك لأول مرة. وقال وهدان السيد، المتحدث الإعلامى باسم محافظة البحيرة، إن هذا القرار جاء استجابة لمطالب الجمعيات النسوية من أجل تخفيف الأعباء عن السيدات خلال عملهن، وكذلك لمواجهة حالات التحرش التى يمكن أن يتعرضن لها خاصة فى فترة خروج الموظفين.

و إلى أهم الأخبار:

- بالفيديو والصور.. بقالو التموين بالإسكندرية: نتسلم أرزا مسوسا وسكر بالصراصير بالإجبار

- انفجار ثالث عبوة ناسفة فى العريش بدون خسائر

- الأمن يحبط تفجير قنبلة بدائية بطريق الكورنيش فى الإسكندرية

- رئيس جامعة الزقازيق: 3 إرهابيين يستقلون دراجه نارية استهدفونى أمام منزلى

- الدعوة السلفية تمنع خطيب الأوقاف بالإسكندرية من إلقاء "خطبة الجمعة"

- بالفيديو..الطفلة المصابة فى الجمجمة تنام أمام "الحسين الجامعى"

- بيلاروسيا تبدأ استئناف رحلاتها الجوية لـ"شرم الشيخ" والغردقة الصيف المقبل

- محافظ جنوب سيناء: لدينا مخطط لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة لا تقل عن سنغافورة

- مطار الغردقة الدولى يستقبل 3700 سائح على متن 27 رحلة دولية



>- %95 نسبة الإشغالات السياحية المتوقعة بالعين السخنة فى احتفالات أعياد الميلاد



>- محافظ البحيرة يقرر تخصيص أتوبيسات للسيدات بدمنهور لأول مرة

أخبار متعلقة:

- أخبار مصر للساعة 1.. الإخوان تعترف:العالم يضعنا فى خانة واحدة مع الإرهابيين