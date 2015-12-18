انطلاق الشوط الثاني من مباراة الكويت ونجوم العالم بمشاركة «أبو تريكة»

انطلق منذ قليل، الشوط الثاني من المباراة الودية بين منتخبي الكويت ونجوم العالم، بمشاركة اللاعب محمد أبو تريكة.

واستقبل الجمهور الكويتي “أبو تريكة”، خلال مشاركته في الشوط الثاني للمباراة، بالتصفيق والتشجيع الحاد.

وكان أبو تريكة، يجلس على دكة البدلاء بجوار كل من روبرتو كارلوس، ورونالدينيو، وديفيد جيمس، ودوايت يورك، وكارلوس بويول.، خلال فعاليات شوط المباراة الأول التي انتهت بتقدم منتخب الكويت على نجوم العالم بهدفين لهدف.

ويعد أبو تريكة، هو اللاعب العربي الوحيد الذي يشارك مع منتخب نجوم العالم في تلك المباراة التي تحمل شعار “راح نلعب” وتأتي ضمن الإحتفال بافتتاح استاد الشيخ جابر.