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فيديو | «الداخلية»: تعاملنا مع «الألتراس» بحكمة وضبط نفس

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فيديو | «الداخلية»: تعاملنا مع «الألتراس» بحكمة وضبط نفس فيديو | «الداخلية»: تعاملنا مع «الألتراس» بحكمة وضبط نفس

قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن تعامل الشرطة مع حادث احتجاز فريق النادي الأهلي في مكان إقامته، أمس، من قِبل جماهير «الألتراس»، لم يكن ضعفًا أو خوفًا، وكان يتسم بالحكمة وضبط النفس.

وأضاف «عبدالكريم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الأمن كان متواجدًا أمام الفندق بشكل كاف ولم يتدخل، مشيرًا إلى أنه لم يتم القبض على أي أحد، وتم تحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأكد «عبدالكريم» أن هذا الموقف لن يتكرر مرة أخرى، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون، وأن الشرطة لن تتهاون في تطبيقه على أي مخالف.

 

 

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