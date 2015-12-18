أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نقابة الاطباء تقيم حفل تأبين لـ«داليا محرز» في قنا

Google+ Print
نقابة الاطباء تقيم حفل تأبين لـ«داليا محرز» في قنا نقابة الاطباء تقيم حفل تأبين لـ«داليا محرز» في قنا

حفل تأبين «داليا محرز»

نظمت نقابة الأطباء بقنا، اليوم «الجمعة»، حفل تأبين، بقاعة سندريلا، للطبيبة داليا محرز شهيدة العمل الميداني، والطبيب عبدالعزيز تمام، والذى توفى نتيجة حادث سيارة.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء العامة، أن هناك ترقب حذر من المستقبل وخاصة بعد وفاة «6» أطباء أثناء تأدية عملهم، موضحًا أن هناك إجراءات لا بد من إجراؤها عمليًا على أرض الواقع من أجل تقليل إصابة الأطباء بالعدوى، مضيفًا أن هناك إجراءات مطلوبة من قبل ، والبرلمان القادم ومن الأطباء أنفسهم.

وأضاف «الطاهر» أن المجلس التشريعي مسند إليه مسئولية ضخمة متمثلة في ملف الصحة، مطالبًا النواب بالإلتزام بالدستور، وخاصة بالمادة رقم «18» والتي تنص على أن لاتقل مخصصات الصحة عن «3%» خلال ميزانية «7» يوليو من العام القادم.

مطالبًا برفض أية ميزانية تقل عن الميزانية المخصصة للصحة والمنصوص عليها بالدستور مؤكدًا أن منظومة الصحة ستسمر في مشاكلها فى حالة عدم زيادة المخصصات المالية المخصصة للصحة، إضافة إلى أستمرار مسلسل العدوى، مشددًا على الأطباء بضرورة تطييق معايير جديه لمكافحة العدوى.

ومن جانبة طالب الدكتور أحمد أبوالقاسم، مؤسس حركة أطباء في خطر، مجلس النواب بضرورة عدم تمرير أي قوانين خاصة بالصحة دون الرجوع إلى مشاركة الأطباء.

حضر التأبين كلًا من الدكتور أيمن خضاري، وكيل وزارة الصحة ونقيب الأطباء بقنا، والدكتور محمد مشالي، عضو نقابة الأطباء بالأسماعيلية، والدكتور أحمد النقيب، نقيب الصيادلة، والدكتور أحمد أبوالقاسم، مؤسس حركة أطباء في خطر والعديد من الأطباء والصيادلة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك