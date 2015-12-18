نقابة الاطباء تقيم حفل تأبين لـ«داليا محرز» في قنا

نظمت نقابة الأطباء بقنا، اليوم «الجمعة»، حفل تأبين، بقاعة سندريلا، للطبيبة داليا محرز شهيدة العمل الميداني، والطبيب عبدالعزيز تمام، والذى توفى نتيجة حادث سيارة.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء العامة، أن هناك ترقب حذر من المستقبل وخاصة بعد وفاة «6» أطباء أثناء تأدية عملهم، موضحًا أن هناك إجراءات لا بد من إجراؤها عمليًا على أرض الواقع من أجل تقليل إصابة الأطباء بالعدوى، مضيفًا أن هناك إجراءات مطلوبة من قبل الحكومة، والبرلمان القادم ومن الأطباء أنفسهم.

وأضاف «الطاهر» أن المجلس التشريعي مسند إليه مسئولية ضخمة متمثلة في ملف الصحة، مطالبًا النواب بالإلتزام بالدستور، وخاصة بالمادة رقم «18» والتي تنص على أن لاتقل مخصصات الصحة عن «3%» خلال ميزانية «7» يوليو من العام القادم.

مطالبًا برفض أية ميزانية تقل عن الميزانية المخصصة للصحة والمنصوص عليها بالدستور مؤكدًا أن منظومة الصحة ستسمر في مشاكلها فى حالة عدم زيادة المخصصات المالية المخصصة للصحة، إضافة إلى أستمرار مسلسل العدوى، مشددًا على الأطباء بضرورة تطييق معايير جديه لمكافحة العدوى.

ومن جانبة طالب الدكتور أحمد أبوالقاسم، مؤسس حركة أطباء في خطر، مجلس النواب بضرورة عدم تمرير أي قوانين خاصة بالصحة دون الرجوع إلى مشاركة الأطباء.

حضر التأبين كلًا من الدكتور أيمن خضاري، وكيل وزارة الصحة ونقيب الأطباء بقنا، والدكتور محمد مشالي، عضو نقابة الأطباء بالأسماعيلية، والدكتور أحمد النقيب، نقيب الصيادلة، والدكتور أحمد أبوالقاسم، مؤسس حركة أطباء في خطر والعديد من الأطباء والصيادلة.