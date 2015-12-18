الأفوكادو.. أفضل فاكهة لزيادة الوزن وعلاج النحافة

الأفوكادو لزيادة الوزن.. أفضل خيار للنحفاء

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فوائد فاكهة الأفوكادو لزيادة الوزن

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الأفوكادو من أهم أنواع الفاكهة، التى للأسف يجهلها الكثيرون، بل ويجهلون فوائدها العظيمة، وفوائد فاكهة الأفوكادو لزيادة الوزن كثيرة، فالذين يعانون من مشكلة النحافة وراغبين فى زيادة الوزن عليهم بتلك الفاكهة الجميلة، لأن فوائد فاكهة الأفوكادو لزيادة الوزن فعالة لاحتوائها على الدهون أوضحت الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج السمنة والنحافة، أن كل من يرغب فى زيادة الوزن، ويبحث عن طرق التخلص من النحافة وزيادة الوزن، سواء لسوء امتصاص أمعائه أو لارتفاع نسبة الحرق للدهون فى جسمه، أو لمعاناته من مشكلة فى طبيعة التمثيل الغذائى لديه، أو لا يمكنه زيادة الوزن نتيجة أخطاء كثيرة فى نظامه الغذائى، فعليه أن يهتم بالأفوكادو لزيادة الوزن كأفضل أنواع الفاكهة على الإطلاق فى هذا الشأن وتؤتى بنتائج جيدة للغايةّ، فالأفوكادو فاكهة مميزة بلونها الأخضر النضر، كما أصبح من السهل الحصول عليها، وفوائدها لا حصر لها، وفوائد الأفوكادو كثيرة لزيادة الوزن.وتابعت الدكتورة صفاء حديثها عن الأفوكادو كفاكهة لزيادة الوزن، موضحة أن الأفوكادو لزيادة الوزن خيار مثالى للنحفاء ومن يعانون من الوزن الضعيف، ولفتت إلى أن الأفوكادو هى الفاكهة الوحيدة على الإطلاق التى تحتوى على نسبة من الدهون، وهو ما لا نجده فى أى نوع من الفاكهة الأخرى، وتابعت أخصائية أمراض السمنة والنحافة حديثها عن فوائد الأفوكادو لزيادة الوزن، أنها فاكهة مميزة فعلى الرغم من احتوائها على نسبة عالية من الدهون، إلا أنها تحتوى أيضا على نسبة عالية من الألياف المفيدة للجسم، وكذلك تحتوى الأفوكادو على كم هائل من مضادات الأكسدة لذا فهى مفيدة لتأخير الشيخوخة، كما تحتوى على كل من فيتامين B وE الهامة للغاية مما يعزز فوائد الأفوكادو لزيادة الوزن.

وأكدت الدكتورة صفاء على أن فوائد الأفوكادو لزيادة الوزن عظيمة لأن الثمرة الواحدة منها تحتوى علي ما يعادل أكثر من 200 سعر حرارى، وهى نسبة عالية، كما أنها غنية ببعض الأملاح المعدنية كالبوتاسيوم والماغنسيوم، كما أنها تعالج المشكلات الخاصة بالهضم خاصة لدى الذين يرغبون فى زيادة الوزن، كما أنها تنشط عمل الكبد، لذا فوائد الأفوكادو لزيادة الوزن لا حصر لها، وينصح من يرغب فى زيادة الوزن بتناول حوالى 3 ثمرات أسبوعيا، ويمكن إضافتها إلى كل أنواع الطعام حادق ومسكر، كذا يمكن خفقها وعمل صوص الأفوكادو المفيد.