البابا يمهد الطريق لمنحه الأم تيريزا صفة «قديسة»

ذكر الفاتيكان أن البابا فرنسيس الأول وافق على قرار يعترف بمعجزة ثانية نسبت للأم تيريزا، مما يمهد الطريق للراهبة الكاثوليكية التي كرست حياتها للفقراء الهنود لكي تكون قديسة.

وأكد بيان تقارير سابقة من صحيفة “أفينير”، وهي الصحيفة اليومية لمؤتمر الأساقفة الإيطاليين، أن البابا صادق على نتائج لجنة التقديس الخاصة بالفاتيكان، أمس الخميس، في عيد ميلاده الـ 79، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وصدقت اللجنة على معجزة ثانية للأم تيريزا تتمثل في شفاء لا يمكن تفسيره من مرض خطير بالمخ لرجل كانت زوجته تطلب شفاعة الأم تيريزا من خلال الصلوات، طبقاً للصحيفة.

والاعتراف بالمعجزة هو جزء من عملية التقديس بالكنيسة الكاثوليكية.

وكانت معجزة أولى للأم تيريزا نسبت إليها بالفعل في عام 2002، مما مهد الطريق لها لأن يتم رفعها لمرتبة “مباركة”، لكن العملية نحو جعلها قديسة تتطلب بشكل طبيعي الاعتراف بمعجزة ثانية.

يذكر أن الأم تيريزا ولدت في 29 أغسطس(آب) عام 1910، فيما يعرف الآن بمقدونيا، وحصلت على الجنسية الهندية.

وأسست تيريزا، وهي من العرقية الألبانية مؤسسة “المبشرين” الخيرية في عام 1950، وحصلت على اعتراف لعملها في مختلف أنحاء العالم.