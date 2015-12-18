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أمن السويس يضبط 30 هاربا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية

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أمن السويس يضبط 30 هاربا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية أمن السويس يضبط 30 هاربا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملة أمنية موسعة، أمس، من ضبط 30 من الهاربين من أحكام قضائية.

كان اللواء جمال موسى عبد البارى مدير أمن السويس، أصدر تعليمات لإدارة البحث الجنائى، برئاسة العميد محمد والى، ورئيس المباحث محمد شرباش بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 22 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم.

وتم ضبط 16 عنصرا مسجل خطر و10 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

كما تم التحفظ على المتهمين، وجار تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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مصر 365