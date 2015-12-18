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75 %من القراء يتوقعون إقرار البرلمان تشريعات جديدة لمحاربة الإرهاب

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75 %من القراء يتوقعون إقرار البرلمان تشريعات جديدة لمحاربة الإرهاب 75 %من القراء يتوقعون إقرار البرلمان تشريعات جديدة لمحاربة الإرهاب
فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع إقرار البرلمان تشريعات جديدة لمحاربة الإرهاب، توقع غالبية القراء إقرار البرلمان تشريعات جديدة لمحاربة الإرهاب.

وتوقع 75%من القراء، إقرار البرلمان تشريعات جديدة لمحاربة الإرهاب، بينما استبعد 21%من القراء إقرار البرلمان تشريعات جديدة لمحاربة الإرهاب، فى الوقت الذى أعرب فيه 4%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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