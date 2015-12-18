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العبادى: بايدن أبلغنا بتأييد العراق فى شكواه ضد تركيا فى مجلس الأمن

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العبادى: بايدن أبلغنا بتأييد العراق فى شكواه ضد تركيا فى مجلس الأمن العبادى: بايدن أبلغنا بتأييد العراق فى شكواه ضد تركيا فى مجلس الأمن
كشف رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى عن أن نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن أبلغنا بأن واشنطن ستصوت مع العراق بشأن شكواه التى قدمها ضد تركيا فى مجلس الأمن، وأكد موقف بلاده الداعم للعراق والرافض لدخول القوات التركية إلى العراق دون علم حكومة بغداد.

وقال العبادى خلال لقائه مجموعة من الشباب المتطوعين من مختلف شرائح المجتمع العراقى أمس الخميس، إن موقف العراق يرفض دخول القوات العسكرية التركية، لافتا إلى أن تصريحات المسئولين الأتراك متناقضة، ولدينا خطوات عديدة ستتخذ تباعا.

وطالب رئيس الوزراء العراقى بدعم واسناد العراق فى مواجهة الإرهاب، مؤكدا ان العراق من اوائل الدول الداعية لمحاربة الارهاب وعصابات داعش الذى يستهدف الجميع.

ولفت العبادى إلى أن التصارع والاختلاف بين العراقيين لا يؤدى إلى البناء والإعمار والإصلاح، منتقدا النهج الذى يسلكه البعض فى افشال الاخر وعرقلة العمل لأنه يعتبر أى نجاح للحكومة وحتى فى مجال الحرب فيه ضرر عليه.. وقال: اننا نواجه تحديات كبيرة فى مجال الارهاب وانخفاض النفط ومحاربة الفساد ولدينا استراتيجيات لمواجهتها.

ونبه إلى أن إرهاب داعش يهدد المجتمع من الداخل، والفكر المتطرف يجب ان يتم التصدى له لأن خطره على الاسلام من خلال تشويه صورته وهو دين السلام.

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مصر 365

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