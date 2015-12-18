المترو: الأمن يرفض عمل شبكات المحمول بالخط الثالث أو "الواى فاى" بالمرفق

أكد مصدر مطلع بشركة المترو، أن عدم وجود شبكات تليفون محمول بالخط الثالث (العتبة ـ هارون) حتى اليوم، رغم مرور أكثر من عامين على افتتاحه يرجع إلى رفض الجهات الأمنية منح التصريح لشركات التليفون المحمول للعمل بالخط الثالث .

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن شركة المترو منحت موافقة لشركتين من شركات التليفون المحمول، لكن هذه الموافقة تحتاج إلى موافقة الجهات الأمنية من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من أجل تفعيلها، لافتا إلى أن الأمن يرفض منح الموافقة لاعتبارات أمنية.

وأضاف المصدر أن شبكة "الواى فاى" التى كانت تعتزم شركة المترو تنفيذها بخطوط المترو، كانت قد شرعت فى إجراءات تنفيذها، تجمدت هى الأخرى بسبب اعتراض الأمن، وخشيته إساءة استخدامها فى تنفيذ أى أعمال إرهابية ضد المرفق.

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