أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المترو: الأمن يرفض عمل شبكات المحمول بالخط الثالث أو "الواى فاى" بالمرفق

Google+ Print
المترو: الأمن يرفض عمل شبكات المحمول بالخط الثالث أو "الواى فاى" بالمرفق المترو: الأمن يرفض عمل شبكات المحمول بالخط الثالث أو "الواى فاى" بالمرفق
أكد مصدر مطلع بشركة المترو، أن عدم وجود شبكات تليفون محمول بالخط الثالث (العتبة ـ هارون) حتى اليوم، رغم مرور أكثر من عامين على افتتاحه يرجع إلى رفض الجهات الأمنية منح التصريح لشركات التليفون المحمول للعمل بالخط الثالث .

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن شركة المترو منحت موافقة لشركتين من شركات التليفون المحمول، لكن هذه الموافقة تحتاج إلى موافقة الجهات الأمنية من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من أجل تفعيلها، لافتا إلى أن الأمن يرفض منح الموافقة لاعتبارات أمنية.

وأضاف المصدر أن "الواى فاى" التى كانت تعتزم شركة المترو تنفيذها بخطوط المترو، كانت قد شرعت فى إجراءات تنفيذها، تجمدت هى الأخرى بسبب اعتراض الأمن، وخشيته إساءة استخدامها فى تنفيذ أى أعمال إرهابية ضد المرفق.


>- وزير النقل يطالب السكة الحديد والمترو بمساعدة المواطنين فى قطع التذاكر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل