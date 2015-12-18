سلطان بن زايد يهنئ ملك البحرين وأمير قطر

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة برقية تهنئة إلى الملك حمد بن سلمان آل خليفة عاهل مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني الـ 44 لبلاده.

وأعرب سموه في البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته بالصحة والسعادة للملك حمد بن عيسى ولشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار، مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات ومملكة البحرين في شتى المجالات.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب سموه في البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته بالصحة والسعادة لأمير قطر ولشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار، مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية التي تربط دولتي الإمارات وقطر في شتى المجالات.

سلطان بن خليفة يهنئ تميم بن حمد

هنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وتمنى مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، دوام الأمن والأمان والاستقرار لدولة قطر بقيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. أبوظبي ــ وام