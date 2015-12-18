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وزير المالية الفرنسى: اعتداءات باريس الدامية مولت عبر بطاقات مسبقة الدفع

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وزير المالية الفرنسى: اعتداءات باريس الدامية مولت عبر بطاقات مسبقة الدفع وزير المالية الفرنسى: اعتداءات باريس الدامية مولت عبر بطاقات مسبقة الدفع
قال وزير المالية الفرنسى ميشيل سابين،أن الاعتداءات الإرهابية غير المسبوقة التى تعرضت لها باريس مولت عبر بطاقات مسبقة الدفع،لافتاً إلى أن بلاده ليست الدولة الوحيدة التى تعرضت للهجمات.

وأضاف وزير المالية، هناك هجمات فى لبنان ومصر وتونس وتركيا ومؤخراً الولايات المتحدة وهذه القائمة ترتفع بمرورالوقت"، مشيراً إلى أنه منذ يونيو 2014 التنظيم الإرهابى "داعش" قتل أكثر من 1600 رجل وامرأة .

وأضاف سابين خلال كلمته بالأمم المتحدة خلال جلسة التصويت على قرار حول مكافحة تمويل الإرهاب، أمام وحشية الإرهاب يجب علينا اتخاذ إجراءات إضافية للتصدى له، مشدداً على أن خطر الإرهاب يهدد المشروع الأوروبى.

وشدد وزير المالية الفرنسى، على أن قوة داعش تكمن فى الأموال الطائلة التى جمعها من التهريب والاتجار بشكل غير مشروع فى النفط والقطع الأثرية وغيرها من الخطف والابتزاز.

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مصر 365