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بان كى مون: "داعش" يستخدم طرقا مبتكرة لإخفاء طرق حصوله على الأموال

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بان كى مون: "داعش" يستخدم طرقا مبتكرة لإخفاء طرق حصوله على الأموال بان كى مون: "داعش" يستخدم طرقا مبتكرة لإخفاء طرق حصوله على الأموال
قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، إن مجلس الأمن قطع شوطا كبيرا في منع وصول الأموال للإرهابيين على الرغم من أن المجموعات المتطرفة، تستخدم أساليب مبتكرة لاخفاء طرق حصولها على الأموال.

وأضاف الأمين العام، خلال كلمته أمام إجتماع مجلس الأمن للتصويت على قرار حول مكافحة تمويل الإرهاب، أن تنظيم "داعش"الإرهابى، يستغل مواطن الضعف في القوانين المالية و يدير اقتصادا بملايين الأموال، وتابع:" داعش يحصل على الأموال من واردات النفط والابتزاز".
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