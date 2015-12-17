مصر تدين العنف فى بوروندى وتؤكد ضرورة انخراط مختلف الأطراف بالحوار الداخلى

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع باهتمام شديد التطورات الأخيرة فى دولة بوروندى الشقيقة، وتصاعد وتيرة التوتر والعنف، خاصة الهجمات الأخيرة التى وقعت على معسكرات الجيش البوروندى فى العاصمة بوجمبورا.

وأعرب المتحدث الرسمى عن إدانة مصر لاستخدام العنف وإزهاق الأرواح، وتأكيدها على أهمية انخراط مختلف الأطراف السياسية البوروندية فى الحوار الداخلى، للتوصل إلى توافق وطنى يحقق مصلحة الشعب البوروندى، كما تؤكد مصر على دعمها للجهود الإفريقية والدولية الرامية لتسوية الأوضاع فى بوروندى، خاصة جهود الوساطة التى يقوم بها الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى نيابة عن تجمع دول شرق أفريقيا.