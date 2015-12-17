ننشر صور وأسماء طلاب ثانوية دهسهم قطار الزقازيق بالشرقية

حصل "اليوم السابع" على أسماء طلاب الثانوية العامة الذين دهسم القطار مساء اليوم الخميس، بمحطة أبو حماد، ما أسفر عن وفاة أحدهم، وإصابة الآخرين بإصابات خطيرة.

كانت مستشفى أبو حماد المركزى، قد استقبلت أحمد ياسر محمد محمد، طالب بالثانوية العامة من قرية أولاد وافى، توفى فور وصوله، وأحمد مجدى عبد الحميد، ومحمد السيد الطحاوى، طالبان 17 سنة، بمدرسة أبو حماد الثانوية.

>

وقال شهود عيان، إن الضحايا خلال تواجدهم بمحطة القطار، ومحاولة عبور الرصيف، وأثناء انشغالهم فى الحديث مع بعضهم، دهسهم قطار "الزقازيق- الإسماعيلية "

>

وأشار مصدر طبلا لـ"اليوم السابع"، إلى تحويل المصابين إلى مستشفى الأحرار العام، وأجريت جراحة بتر القدمين للأول، وجراحات وكسور للثانى، والتحفظ على جثة الضحية الثالثة.

مصرع طالب وإصابة آخرين دهسهم قطار بالشرقية