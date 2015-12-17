أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش اللبنانى يحدد ثلاث نقاط جديدة فى الخط الأزرق الفاصل مع إسرائيل

Google+ Print
الجيش اللبنانى يحدد ثلاث نقاط جديدة فى الخط الأزرق الفاصل مع إسرائيل الجيش اللبنانى يحدد ثلاث نقاط جديدة فى الخط الأزرق الفاصل مع إسرائيل

>أعلن الجيش اللبنانى أنه انتهى بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة فى لبنان "اليونيفيل" من عملية تحديد ثلاث نقاط فى الخط الأزرق الفاصل الذى يشكل خط حدودى مؤقت بين لبنان وإسرائيل.

وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانى أن اللجنة التقنية التابعة للجيش اللبنانى بالتعاون مع فريق طوبوغرافى تابع لليوينفيل نفذا عملية التحقق النهائى من 3 نقاط جديدة تقع فى محيط بلدة كفركلا، وتثبيت المعالم عليها بصورة نهائية.

وأضاف البيان أنه بذلك تكون اللجنة قد أنجزت منذ بدء عملها، التحقق النهائى من 228 نقطة على الخط الأزرق، مشيرا إلى أن عملية التحقق حضرها قائد القوات الدولية الجنرال لوتشيانو بورتولانو، الذى أثنى على جهد فريق العمل المشترك، وأكد أهمية هذه العملية التى من شأنها الحد من الاحتكاكات والخروقات، وتأمين الاستقرار على جانبى الخط الأزرق".

يشار إلى أن الخط الأزرق هو بمثابة خط حدودى مؤقت يوضع بالاتفاق مع قوات الأمم المتحدة نظرا لعدم اعتراف لبنان بإسرائيل وبالتالى لا يفصل بينهما حدود رسمية طبيعية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365