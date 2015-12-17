الجيش اللبنانى يحدد ثلاث نقاط جديدة فى الخط الأزرق الفاصل مع إسرائيل

>أعلن الجيش اللبنانى أنه انتهى بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة فى لبنان "اليونيفيل" من عملية تحديد ثلاث نقاط فى الخط الأزرق الفاصل الذى يشكل خط حدودى مؤقت بين لبنان وإسرائيل.

وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانى أن اللجنة التقنية التابعة للجيش اللبنانى بالتعاون مع فريق طوبوغرافى تابع لليوينفيل نفذا عملية التحقق النهائى من 3 نقاط جديدة تقع فى محيط بلدة كفركلا، وتثبيت المعالم عليها بصورة نهائية.

وأضاف البيان أنه بذلك تكون اللجنة قد أنجزت منذ بدء عملها، التحقق النهائى من 228 نقطة على الخط الأزرق، مشيرا إلى أن عملية التحقق حضرها قائد القوات الدولية الجنرال لوتشيانو بورتولانو، الذى أثنى على جهد فريق العمل المشترك، وأكد أهمية هذه العملية التى من شأنها الحد من الاحتكاكات والخروقات، وتأمين الاستقرار على جانبى الخط الأزرق".

يشار إلى أن الخط الأزرق هو بمثابة خط حدودى مؤقت يوضع بالاتفاق مع قوات الأمم المتحدة نظرا لعدم اعتراف لبنان بإسرائيل وبالتالى لا يفصل بينهما حدود رسمية طبيعية.

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