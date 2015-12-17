السويد تطلب مرة أخرى استجواب أسانج في مزاعم اغتصاب

قالت هيئة الادعاء السويدية يوم الخميس إنها ستقدم بعد فترة قصيرة طلبًا جديدًا لاستجواب جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس في سفارة الإكوادور بلندن بخصوص مزاعم اغتصاب.

وقالت حكومة الإكوادور يوم الأحد الماضي إنها وقعت مع السويد اتفاقًا أعقب 6 أشهر من التفاوض سيسمح باستجواب أسانج داخل السفارة حيث اتخذ لنفسه ملجأ منذ 3 سنوات.

ويلجأ أسانج الأسترالي البالغ من العمر 44 عامًا إلى سفارة الإكوادور بلندن منذ يوليو 2012 لتجنب ترحيله للسويد التي تريد استجوابه بشأن مزاعم اغتصاب تقول السلطات إنه ارتكبها في 2010 لكنه ينفي عن نفسه هذه التهمة.

ويقول أسانج إنه يخشى أن ترحله السويد للولايات المتحدة حيث قد يُحاكم على نشر موقع ويليكليس لوثائق عسكرية ودبلوماسية سرية منذ 5 سنوات في واحدة من أشهر حالات تسريب الوثائق في التاريخ الأمريكي.

وقال الادعاء السويدي- الذي طلب استجواب أسانج أول مرة في يونيو- في بيان إنه لدى استكمال التراخيص والترتيبات اللازمة فإن كبيرة المدعين إنجريد إسجرين ومحققا من الشرطة سيستجوبان أسانج لكن لم يتضح متى سيتم ذلك.