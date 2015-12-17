5 مشروبات تخلصك من الصداع نهائيا الشعور بالصداع من أكثر المشاكل التي تزعج الإنسان، ويكثر هذا الشعور مع الإرهاق المستمر أو التعرض لمرض ما مثل الإنفلونزا أو الجيوب الأنفية. يشير الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية، إلى أن هناك مجموعة من العلاجات والطرق المنزلية التي تساعد في التخلص من الصداع.. وهى إكليل الجبل والزعتر يعتبران علاجا فعالا جدا في التخلص من الصداع، حيث إن لهما خصائص مضادة للالتهابات التي تخفف الألم على الفور، فيمكنك شرب الشاي العشبي المصنوع من مزيج من إكليل الجبل والزعتر لتخفيف الصداع، كما يمكنك وضع بضع قطرات من زيت الزعتر أو الروزماري على جبينك والتدليك برفق حتى يمتص الزيت في الجلد، ثم الجلوس بهدوء لبضع دقائق. تناول القرفة والحليب القرفة ليست مفيدة فقط في الطبخ، لكن أيضا كعلاج للصداع، هذا المشروب بسيط يمكن القيام بإضافة ملعقة شاي من مسحوق القرفة صباحا ومساء إلى كوب من الحليب خال من الدسم وتغلي لمدة دقيقتين، كما يمكنك إضافة ملعقة من العسل؛ ويشرب منه على الأقل مرتين يوميا عند الذين يعانون من الصداع. مشروب الزنجبيل الزنجبيل يساعد في الحد من الصداع النصفي، كما أن الزنجبيل يساعد على التغلب على الغثيان المصاحب لنوبة الصداع النصفى. مشروب البابونج شاي البابونج (الكاموميل)، يحتوي على مركبات تساعد على تقليل الألم واسترخاء عقلك.. مشروب النعناع حيث إن ملعقة صغيرة من النعناع الجاف على كوب ماء ساخن أو عودين من النعناع الطازج مع الماء الساخن ويغطى عشر دقائق ويشرب، يساعد في التخفيف من الألم المصاحب للصداع. زيت القرنفل يمكنك وضع بضع قطرات من زيت القرنفل على مكان الألم والتدليك برفق والجلوس في مكان مظلم وهادئ حتى يذهب الألم.

شبكةعيونالإخبارية

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