السفارة المصرية لدى لندن تسعى لإعادة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ

عقد السفير المصري لدي بريطانيا ناصر كامل، وأميمة الحسيني المستشارة السياحية بالسفارة، اجتماعين مع كل من الجمعية الوطنية البريطانية لمنظمة الرحلات السياحية (ABTA) وأعضاء جمعية المكاتب السياحية الوطنية في بريطانيا (ANTOR) حيث تم التأكيد علي الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المصرية لمراجعة الإجراءات الأمنية المتبعة في كافة المطارات علي مستوي الجمهورية وعلي رأسها مطاريّ القاهرة وشرم الشيخ، وذلك للتأكيد علي سلامة كافة الركاب المسافرين من وإلي مصر، وأن الإجراءات المتبعة في جميع المطارات المصرية ترتقي للمعايير الدولية ذات الصلة، وأن الحكومة تعمل علي أن تكون المطارات المصرية من ضمن المطارات الأعلي تأمينا علي مستوي العالم.

من جانبه أكد السفير ناصر كامل علي التعاون القائم بين مصر والجانب البريطاني لرفع قرار حظر السفر إلى مطار شرم الشيخ، والعمل علي تنشيط السياحة إلي مصر لتدارك تداعيات هذا القرار علي السياحة في شرم الشيخ بصفة خاصة وعلى مصر بصفة عامة.