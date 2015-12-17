محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد سلطان محمد علي الكتبي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء في شهيد الوطن سلطان محمد علي الكتبي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني ضمن قوات الإمارات المشاركة في عملية " إعادة الأمل " في اليمن مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن .

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد في فقيد الوطن .. راجيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يتقبله في الصديقين والشهداء وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن شهيد الوطن البار جسد أروع صور البطولة والشجاعة والتضحية فكان مثالا حيا للقائد المقدام الذي قدم مع إخوته في قوات التحالف العربي .. بطولات ومواقف باسلة ستخلد في ذاكرتنا ووجداننا لما كان لها من الأثر الكبير والواضح في استعادة الأرض والتاريخ والهوية على أرض اليمن .. معبرا سموه عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن من حماة الدار الذين يسطرون في كتاب العز والمجد ملاحم في الوفاء والتضحية للوطن وللأشقاء وتقديم العون لهم ومساعدتهم والدفاع عن الحق والواجب .

وأكد سموه أن دولة الإمارات ثابتة في مواقفها ومبادئها في التصدي للتحديات والتهديدات وستمضي بإذن الله مع الشقيقة المملكة العربية السعودية وبقية دول التحالف العربي في مواجهة الأطماع والتهديدات التي تتربص بالمنطقة وستواصل دورها في استعادة أمن واستقرار اليمن وتدعيم أركان الدولة والحكومة الشرعية فيها والحفاظ على ركائز الأمن والسلم في المنطقة.

رافق سموه خلال تقديم العزاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني ومعالي ناصر أحمد السويدي رئيس هيئة الطاقة وسعادة الفريق ركن جمعة أحمد البواردي مستشار صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسعادة اللواء الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس الأركان وسعادة اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي قائد قيادة الوحدات المساندة بالقوات المسلحة.

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