رئيس البرلمان الليبيى: اتفاق الصخيرات صفحة جديدة ستنتج بلد ديمقراطى

قال رئيس وفد البرلمان الليبى للحوار محمد شعيب، أن صفحة جديدة من التاريخ تفتح فى ليبيا سيكون عنوانها الحوار بعيدا عن السلاح، وليبيا ستسير قدما وستنتج دولة ديمقراطية متعددة.

وناشد رئيس وفد البرلمان الليبى خلال توقيع الاتفاق السياسى بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة فى الصخيرات بالمغرب، المجتمع الدولى بدعم حكومة الوحدة والجيش الوطنى الليبى.

ودعا رئيس وفد البرلمان الليبى، بالإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين فى ليبيا.

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