النيابة ترسل فيديو ضبط موظف بحى المعادى أثناء تلقى رشوة لـ"التليفزيون"

أمر محمد عبد الناصر وكيل نيابة المعادى، بإرسال الفيديو المسجل عليه لقاء صاحب شركة بموظف بحى المعادى أثناء تقاضيه مبلغ مالى 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل عدم تنفيذه قرار إزالة خاص به، إلى اللجنة المعنية بالإذاعة والتليفزيون لتفريغه والتأكد من صحته.

كانت البداية عندما تقدم أحد المواطنين بشكوى بهيئة الرقابة الإدارية يتهم فيها موظفا بحى المعادى بطلب عشرين ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ قرار إزالة شركة خاصة بمقدم البلاغ، وبناء على ذلك قام ضباط الهيئة بإجراء التحريات للتأكد من صحة تلك المعلومات التى وردت بالشكوى.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة وبالتنسيق مع المبلغ تم تسجيل اللقاء بين الطرفين داخل مقر الشركة بالصوت والصورة، وذلك أثناء تقاضى المتهم مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، وتم القبض عليه وإحالته الى النيابة، وبمواجهته أنكر الواقعة فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

يذكر أن محمد عبد الناصر وكيل أول نيابة المعادى، أمر بحبس موظف بحى المعادى متهم بتقاضى رشوة من أحد المواطنين لعدم تنفيذ أحد القرارات الصادرة له من الحى، على ذمة التحقيقات.

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