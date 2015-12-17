كلية آداب سوهاج تستضيف نواب البرلمان ورجال أعمال

استضافت كلية الآداب أطراف المجتمع المدني من نواب البرلمان ومديري المؤسسات الحكومية ورجال الأعمال بسوهاج، وذلك إيمانا بدورهم في تنمية المجتمع وجديتهم في إيجاد حلول لها.

وأكد الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة، أن هدف الجامعة من مشاركة المجتمع المدني هو معرفة آراءهم واقتراحاتهم بخصوص العديد من القضايا والمشكلات المجتمعية والجامعية، وطالب النواب بتقديم اقتراحات ومساهمات للاستفادة منها في تطوير العملية التعليمية خاصة وكيفية تأهيل الخريجين للالتحاق بسوق العمل.

وأوضح الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، أن الجامعة تعد بمثابة بيت خبرة للدراسات التطبيقية وكلية الآداب من جانبها أنشأت العديد من المراكز البحثية التي تحتوى على دراسات وإحصائيات للمشكلات المنتشرة بالمحافظة لنقلها إلى حيز التنفيذ للمتخصصين، بالإضافة إلى المراكز الخدمية التي تقدم دورات للخريجين تؤهلهم لسوق بما يتناسب مع متطلبات المجتمع الخارجي.

وقال الدكتور فتوح أحمد وكيل كلية الآداب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الاجتماع شمل حوالي 15 عضوا مجلس شعب بالمحافظة، وعدد من القيادات ومديري المؤسسات الحكومية، وأكد انه خلال الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع طوائف وأطراف المجتمع المدنى.