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تأجيل نظر معارضة «بوسي» على حبسها 6 سنوات لـ 18 يناير

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تأجيل نظر معارضة «بوسي» على حبسها 6 سنوات لـ 18 يناير تأجيل نظر معارضة «بوسي» على حبسها 6 سنوات لـ 18 يناير

الفنانة بوسي

حدد المستشار فادي عزيز، رئيس محكمة جنح الهرم، جلستي الـ 18 و30 من يناير المقبل، نظر المعارضة المُقدمة من جانب دفاع المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ”بوسي”، على حكم حبسها 6 سنوات وتغريمها كفالة مالية قدرها 11 ألف جنيه، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد في القضيتين المقيدتين المقيدة برقم 20353 سنة 2015، ورقم 21034 سنة 2015.

وكان تامر أبو سريع، محامٍ وكيلًا عن وليد محمد عاشور، مدعى بالحق المدني، أقام دعوى قضائية اتهم فيها المطربة ياسمين محمد شعبان، وشهرتها “بوسي”، بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح موكله، والتي تقدر بمبلغ مليون وسبعمائه ألف جنيه، وذكر في الدعوى أنه حينما تمت المطالبة وديًا بالمبلغ من المطربة رفضت السداد، فقام فتحرير دعوى لمقضاتها.

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