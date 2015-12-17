استنفار أمنى بالشرقية بعد إصابة رئيس جامعة الزقازيق على يد ملثمين

تشهد محافظة الشرقية، صباح اليوم، حالة من الاستنفار الأمنى بمختلف المراكز والأقسام الشرطية، وخاصة بعد الحادث الذى تعرض له الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد إصابة الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق، بأعيرة نارية من قبل مجهولين، وتبين من التحريات أثناء خروج رئيس الجامعة من منزله بدائرة مركز الزقازيق، بناحية مصنع الثلج بطريق هرية القديم، دائرة مركز الزقازيق، قام 3 ملثمين يستلقون دراجة بخارية بإطلاق أعيرة نارية ولاذوا بالفرار.

وأفاد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، أن "نور الدين" تعرض لتهديدات من قبل جماعة الإخوان الإرهابية فور توليه "قائم بأعمال الجامعة" خلفا للدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، وقام عدد من جماعة الإخوان بمهاجمته على مواقع التواصل الاجتماعى.