دراسة: ارتفاع معدلات الإصابة والوفاة بالسرطان فى البلاد منخفضة الدخل

السرطان من الأمراض الخطيرة التى انتشرت كثيرًا بين الأعمار والفئات نتيجة للكثير من العوامل.

ووفقًا لتقرير نشر بالموقع الإلكترونىThe times of india الهندى فإن معدلات الإصابة والوفاة من السرطان كانت مرتفعة داخل العديد من الدول ذات الدخل المرتفع، ويرجع ذلك إلى وجود زيادة فى عوامل الخطر.

وحسبما جاء فى التقرير أظهرت النتائج أنه كان هناك استثناء داخل بعض الدول ذات الدخل المرتفع وحدث انخفاض في معدلات الوفاة والإصابة من السرطان، وذلك يرجع إلى تحسين الفحص والكشف المبكر وانخفاض العوامل الخطيرة المسببة للسرطان كالتدخين.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك 14.1 مليون حالة سرطان جديدة حول العالم و8.2 مليون حالة وفاة بالسرطان، كما أن الدراسة عكست بيانات 50 بلدا تمثل مناطق مختلفة من العالم، ولوحظ أن هناك ثمانية أنواع مختلفة من السرطانات التى تمثل 60% من إجمالى الوفيات حول العالم وهى سرطان الثدى والبروستاتا والقولون والمستقيم والمرىء والمعدة والكبد وسرطان عنق الرحم.

حسبما جاء فى التقرير أن هناك انخفاضًا فى معدل الإصابة والوفيات من السرطانات فى البلدان ذات الدخل المرتفع، ولكنها ارتفعت فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب عوامل قد تتضمن تغيير نمط الحياة وعدم فحص أو تدابير الوقاية المناسبة.

كما وجد أن السرطان هو السبب الرئيسى للوفاة فى العالم فى البلدان من جميع مستويات الدخل، ومن المتوقع أن ينمو كما ينمو السكان بسرعة، والسن، واتباع سلوكيات نمط الحياة التى تساعد على مخاطر زيادة الإصابة بسرطان عدد حالات السرطان والوفيات.

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