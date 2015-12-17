أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خبراء الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 10

Google+ Print
خبراء الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 10 خبراء الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 10
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة، والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، تكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى، والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة إلى نشطة. وبالنسبة لحالة البحرين، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :
>


>الصغرى العظمى
>القاهرة 10 17
>الإسكندرية 10 16
>مطروح 12 16
>بورسعيد 13 18
>دمياط 13 16
>بلطيم 13 17
>الإسماعيلية 10 18
>السويس 10 18
>العريش 12 18
>نخل 5 15
>طابا 6 16
>الطور 10 20
>مرسى علم 14 22
>الغردقة 14 22
>شرم الشيخ 14 20
>رفح 11 17
>كاترين 2 9
>سيوة 8 18
>المنيا 8 18
>الفيوم 8 18
>رأس سدر 12 19
>أبوسمبل 11 20
>وسط الدلتا 10 17
>أسيوط 7 18
>سوهاج 8 19
>الأقصر 8 19
>أسوان 10 20
>شلاتين 15 25
>حلايب 17 22
>الوادى الجديد 8 19
>قنا 9 19
>نويبع 15 19
>السلوم 10 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
>


>الصغرى العظمى
> مكة المكرمة 23 29
>المدينة 18 25
>الرياض 8 20
>المنامة 15 21
>أبوظبى 15 25
>الدوحة 15 23
>الكويت 6 18
>دمشق 3 15
>بيروت 14 21
>عمان 6 14
>القدس 6 11
>غزة 14 18
>بغداد 6 18
>مسقط 18 25
>صنعاء 6 23
>الخرطوم 16 27
>طرابلس 11 16
>تونس 12 18
>الجزائر 7 23
>الرباط 10 25
>نواكشوط 20 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
>


>الصغرى العظمى
>أنقرة 6 4
>اسطنبول 7 10
>إسلام أباد 6 18
>نيودلهى 6 20
>جاكرتا 24 31
>بكين -6 2
>كوالامبور 24 32
>طوكيو 5 10
>أثينا 8 12
>روما 3 15
>باريس 9 15
>مدريد 3 18
>برلين 6 12
>لندن 12 12
>مونتريال -1 8
>موسكو -7 -4
>نيويورك 8 16
>واشنطن 8 15

موضوعات متعلقة..
>


>- خبراء الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 10
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني