خبراء الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 10

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

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- خبراء الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 10

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة، والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، تكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى، والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة إلى نشطة. وبالنسبة لحالة البحرين، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.>الصغرى العظمى>القاهرة 10 17>الإسكندرية 10 16>مطروح 12 16>بورسعيد 13 18>دمياط 13 16>بلطيم 13 17>الإسماعيلية 10 18>السويس 10 18>العريش 12 18>نخل 5 15>طابا 6 16>الطور 10 20>مرسى علم 14 22>الغردقة 14 22>شرم الشيخ 14 20>رفح 11 17>كاترين 2 9>سيوة 8 18>المنيا 8 18>الفيوم 8 18>رأس سدر 12 19>أبوسمبل 11 20>وسط الدلتا 10 17>أسيوط 7 18>سوهاج 8 19>الأقصر 8 19>أسوان 10 20>شلاتين 15 25>حلايب 17 22>الوادى الجديد 8 19>قنا 9 19>نويبع 15 19>السلوم 10 16>الصغرى العظمى> مكة المكرمة 23 29>المدينة 18 25>الرياض 8 20>المنامة 15 21>أبوظبى 15 25>الدوحة 15 23>الكويت 6 18>دمشق 3 15>بيروت 14 21>عمان 6 14>القدس 6 11>غزة 14 18>بغداد 6 18>مسقط 18 25>صنعاء 6 23>الخرطوم 16 27>طرابلس 11 16>تونس 12 18>الجزائر 7 23>الرباط 10 25>نواكشوط 20 32>الصغرى العظمى>أنقرة 6 4>اسطنبول 7 10>إسلام أباد 6 18>نيودلهى 6 20>جاكرتا 24 31>بكين -6 2>كوالامبور 24 32>طوكيو 5 10>أثينا 8 12>روما 3 15>باريس 9 15>مدريد 3 18>برلين 6 12>لندن 12 12>مونتريال -1 8>موسكو -7 -4>نيويورك 8 16>واشنطن 8 15