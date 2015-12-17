"ثقافة أسوان" تنظم ندوة حول "أخلاق الرسول وكيفية اختيار الزوجة"

نظمت ثقافة المرأة بفرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس، مدير عام الفرع، مساء الأربعاء، احتفالية اليوم الواحد، وذلك بالمدينة الجامعية للطالبات بالسماد، تضمنت محاضرة عن "أخلاق الرسول وكيفية اختيار الزوجة" ألقاها الشيخ حسن عبد السيد.

وحضر الندوة نحو 60 طالبة من طالبات المدينة الجامعية، بحضور مديرة المدينة الجامعية، وبإشراف صباح حسين، ومروة موسى مسئولى ثقافة المرأة بثقافة أسوان.

وتناول الشيخ عبد السيد، أخلاق الرسول صل الله عليه وسلم، وكيف كان النبى أحسن الناس خُلقاً وأكرمهم وأتقاهم، وتحدث الشيخ، عن كيفية اختيار الزوجة، وقال "هناك عدة أمور يجب اتباعها عند الشروع فى الزواج، ومعرفة الكيفية السليمة فى اختيار الزوجة الصالحة"، وضمن شروط الدين الإسلامى وهى، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجهن على الدين"، وتبعا لحديث نبينا محمد عليه أفضل السلام والتسليم، فإن اختيار الزوجة المؤمنة، ذات الدين، الودودة حتى يبارك الله له فيها وينبت بينهما المحبة والود، فالزوجة المؤمنة ستعين وتذكر دائما بطاعة الله وهذا سيبنى حياة زوجية وجيلا مؤمنا يطيع أوامر الله تعالى ويجتنب معاصيه، وهى كذلك ستكون متعاونة فى أمور الحياة وتقف بجانب الزوج فى أحلك الأمور وأصعبها فكل هذا سيكون مرضاة لله تعالى، وبأهداف لا دنيوية. اجتناب تفضيل الجمال على الخلق فإن الجمال ليس بدائم ولا يستر العيوب من كبر، وغيرة، وكذب وغيرها من الصفات غير المحببة.

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