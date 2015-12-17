الراقصة الناجية من حادث العجوزة:بعد غلق الملاهى الليلية مفيش سائح هيجى مصر

قالت الفنانة الاستعراضية سهر يونس وإحدى الناجيات من حادث حرق ملهى بالعجوزة: إن استمرار غلق المحال والملاهى الليلية ينتج عنه طابور من العاطلين من الشباب.

وأضافت لـ"اليوم السابع" أنها اضطرت للجلوس فى المنزل بسبب الحملة التى تشنها الشرطة بغلق الملاهى الليلية، واضطرت أن تسرح فرقتها الموسيقية، مشيرا إلى أن كل محل يعمل به أكثر من 60 شخصا توقف مصدر رزقهم بسبب غلق الملاهى الليلية، مشيرة إلى أنها مع غلق الأماكن غير المرخصة فقط وليس كل الملاهى الليلة.

وكفشت أن السياحة ستتوقف إلى مصر بسبب غق الملاهى الليلية، قائلة: "مفيش سائح هيجى مصر بعد كده ".

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