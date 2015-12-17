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القبض على قاتل طالب حى الشرق بسبب علاقة غرامية بإحدى الفتيات ببورسعيد

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القبض على قاتل طالب حى الشرق بسبب علاقة غرامية بإحدى الفتيات ببورسعيد القبض على قاتل طالب حى الشرق بسبب علاقة غرامية بإحدى الفتيات ببورسعيد
تمكنت مباحث قسم شرطة الشرق برئاسة الرائد تامر سليم من القبض على المتهم بقتل طالب حى الشرق أمام مدرسة الليسية الخاصة.

كان قد تبلغ لقسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد من مستشفى بورسعيد العام بوصول المدعو "محمود .م ." 19 سنة طالب ومقيم بنطاق حى العرب مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتهتك بعضلة القلب وتوفى متأثرا بإصابته.

وانتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة الشرق والقوات اللازمة، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من المدعو "مازن .ت . م" 18 سنة طالب مقيم بحى الضواحى طرف أول والمدعو "إسلام . م .ا" 17 سنة طرف ثانى بسبب الخلاف على علاقة غرامية بإحدى الفتايات.

الأمر الذى دفع كل من الطرفين للاستعانة ببعض أصدقائهم للتشاجر، حيث استعان الطرف الأول بالمجنى عليه، كما قام الطرف الثانى بالاستعانة بكل من- المدعو "محمود .م. ى" 22 سنة، مقيم بنطاق حى الزهور والمدعو "محمد . ا .ا" 21 سنة مقيم بحى الشرق، وتقابل الطرفان أمام مدرسة الليسية بنطاق حى الشرق، ووقعت بينهما مشاجرة قام على إثرها المدعو "محمود .م .ع" بطعن المجنى عليه بسكين كان بحوزته، مما أحدث إصابة بالغة بالمجنى عليه أودت بحياته.

وعلى الفور وجه اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بسرعة ضبط الجناة والمتهم والسلاح المستخدم.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسكين المستخدم فى الحادث، وضبط باقى أطراف المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة.

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مصر 365