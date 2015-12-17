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خروج قطار محمل بالسولار عن القضبان فى السويس

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خروج قطار محمل بالسولار عن القضبان فى السويس خروج قطار محمل بالسولار عن القضبان فى السويس
خرج قطار بضائع محمل بمادة المازوت، مساء الأربعاء، عن قضبان السكة الحديد، كان قادما من القاهرة، ومتجها إلى السويس، وأفرغت كمية كبيرة من مادة المازوت على بالمنطقة الصحرواية المتاخمة لشريط السكة الحديد.

كان اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بخروج قطار بضائع عن قضبان السكة الحديد، قبل محطة السويس الكائنة بمدينة الصباح بمسافة نصف كيلو.

انتقل على الفور العميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى لموقع الحادث، كما دفعت إدارة الدفاع المدنى فى السويس بعدد 4 سيارات إطفاء للتدخل وتبريد المازوت والمواد البترولية، كإجراء احتزازى حال وجود أى مصدر للاشتعال.

وتبين أن القطار قد خرج من محطة عجرود مساء الأربعاء، ومتجه إلى محطة الزقازيق، وأثناء سير القطار على خط سكة حديد السويس، متجها إلى الإسماعيلية ومنها إلى الشرقية خرج القطار الذى ضم 6 صهاريج مواد بترولية محملة بالمازوت والسولار.

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مصر 365