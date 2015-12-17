بالصور.. ارتفاع منسوب مياه الأمطار وشلل مرورى بـ"كورنيش الإسكندرية"

ارتفع منسوب مياه الأمطار بطريق الكورنيش فى الإسكندرية، بسبب هطول أمطار غزيرة بالمحافظة، منذ قليل، وتسبب فى شلل مرورى كامل بالطريق بمنطقة جليم وستانلى وحتى الشاطبى بسبب تراكم مياه الأمطار.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض لموجه برد شديدة مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة وأمطار رعدية واستمرت الأمطار لمدة ساعتين متواصلتين على كافة أنحاء المحافظة، وسط توقعات بغرق المحافظة من جديد.

تجدد هطول الأمطار الغزيرة والرعدية وارتباك مرورى بالإسكندرية

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