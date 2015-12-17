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عامل يذبح فتاة ويلقى جثتها فى أرض زراعية بأطفيح

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عامل يذبح فتاة ويلقى جثتها فى أرض زراعية بأطفيح عامل يذبح فتاة ويلقى جثتها فى أرض زراعية بأطفيح
كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة لغز العثور على جثة فتاة مذبوحة وملقاة بأرض زراعية بمنطقة أطفيح، حيث تبين أن عاملا كانت تربطه بها علاقة عاطفية وراء قتلها، وبإعداد كمين للمتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب رغبته فى خطبة فتاة أخرى ومطاردة المجنى عليها له، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

كان العقيد عبد الحكيم سعد مفتش مباحث جنوب الجيزة قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة فتاة مذبوحة وملقاة بأرض زراعية بمنطقة أطفيح، وبالانتقال إلى محل الواقعة عثر على جثة المجنى عليها مصابة بعدة طعنات بأنحاء جسدها.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد شلبى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن المجنى عليها كانت ترتبط بعلاقة عاطفية بعامل وأنه وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأفاد أنه كانت تربطه بالمجنى عليها علاقة عاطفية إلا أنه قرر الانفصال عنها وخطبة فتاة أخرى مما دفعها لمطاردته حيث حاولت منعه من الارتباط بفتاة أخرى، حيث قرر التخلص منها واستدرجها إلى أرض زراعية ثم سدد لها عدة طعنات بسكين واستولى على هاتفها المحمول وفر هاربا.

ضبط المقدم محمد سعد رئيس مباحث مركز أطفيح السلاح المستخدم فى الجريمة والهاتف المحمول الخاص بالمتهمة بحوزة المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365