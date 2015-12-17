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بالصور.. قمن العروس والميمون تحتفلان بالفوز بمقعدى دائرة الواسطى

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بالصور.. قمن العروس والميمون تحتفلان بالفوز بمقعدى دائرة الواسطى بالصور.. قمن العروس والميمون تحتفلان بالفوز بمقعدى دائرة الواسطى
تحتفل قريتى قمن العروس والميمون التابعتان لدائرة مركز الواسطى بفوز مرشحيهما عصام خلاف وبدوى النويشى بمقعدى الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الواسطى.

حيث اكتست سماء قرية قمن العروس بالألعاب النارية وتعالت الزغاريد والأغانى فى مكبرات الصوت احتفالا بفوز مرشح القرية المستقل عصام خلاف.

من جانبها أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الواسطى التابعة لمحافظة بنى سويف، عن نتائج الانتخابات النهائية غير الرسمية فى جولة الإعادة، عن فوز مرشحين هما عصام خلاف وبدوى النويشى.

حصل عصام عبد العزيز خلاف على 43 ألفا و253 صوتا، وبدوى النويشى مرشح مستقبل وطن بـ30 ألفا و977 صوتا، وإبراهيم رفعت رضوان مرشح حزب المصريين الأحرار بـ24 ألفا و975 صوتا، وعماد اليمانى بـ24 ألفا و500 صوت.

وجاء إجمالى عدد الحضور 63 ألفا و689 ناخبا من إجمالى المقيدين بالدائرة 243 ألفا و129 ناخبا، بإجمالى أصوات صحيحة 61 ألفا و605 أصوات، و2084 صوتا باطلاً.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365