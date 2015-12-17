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حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/12/17

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حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/12/17 حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/12/17

برج الأسد:
>على الصعيد المهني:


>تقف على مشارف النجاح فى عملك، فأنت تقوم بالمهام المطلوبة منك على أكمل وجه، وتلقى مساعدة زملاء العمل، وتنفذ المشروعات الكبيرة بنفسك، ويجب أن تظل متعاونًا مع الآخرين وتفتح باب الثقة والاحترام بينكم، ولا تبالغ فى إبداء إعجابك بالآخرين واحترمهم.
>

برج الأسد على الصعيد العاطفى:


>تعيش فى حالة من الصفاء الذهنى والهدوء، فالمشكلات أصبحت أكثر قابلية للحل وتنتهى بشكل جيد، وأنت فى علاقة عاطفية جيدة مع شريك حياتك، كما أنك تكون صداقات جديدة وتتعرف على أشخاص جدد يغيرون حياتك للأفضل.
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برج الأسد على الصعيد الصحى:


>ابتعد عن كل السلوكيات الخاطئة التى تسبب تعرضك لمشاكل صحية، وركز على الوجبات المغذية المفيدة، وابتعد عن كل شىء يزيد من وزنك لأن السمنة سوف تسبب لك مشاكل صحية عديدة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>يرى علماء الفلك والأبراج أن برج الأسد اليوم يواجه يوماً مليئاً بالنشاط والحيوية، ومن حولك لا يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك فى العمل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة، كما تقضى أوقاتاً سعيدة مع العائلة وشريك حياتك.

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