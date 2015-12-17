حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/12/17

حظك اليوم لبرج العقرب :

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:



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>سيشهد هذا البرج نقلة كبيرة على المستوى المهنى، فمن المتوقع أن تحدث ترقيات أو نقلات وظيفية تغير من مجرى حياتك المهنية بشكل عام.>الحياة العاطفية ستشهد وعكة نوعا ما، لكن علينا أن نستوعب أى مشاكل حتى إذا وصلت إلى حد الانفصال، ونؤمن بأن البدايات الجديدة ربما تكون الأفضل.>على المستوى الصحى ستجتاز كل الفحوصات الطبية وستكون نتائجك هائلة مقارنة بالنتائج السابقة.>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كل المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقًا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام المقبلة.

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