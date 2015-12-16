هكذا ظهرت العبايات في مهرجان دبي السينمائي

لم يكن مهرجان دبي السينمائي حصرًا على فساتين السهرات، إذ وقع اختار بعض الحاضرات للمهرجان على العبايات الأنيقة ليتألقن بها على السجادة الحمراء .

اختارت الإعلامية أسمهان النقبي عبايات بتصاميم أنيقة لأيام مهرجان دبي السينمائي، ففي حفل الافتتاح بدت متألقةً بتصميم عباية أنيق مستوحى من القفطان المغربي، وكررت الظهور بهذا التصميم مرةً أخرى مع تغيير اللون، بينما ظهرت هند النقبي بعباية بيضاء خالية من التفاصيل فبدت إطلالاتها بسيطةً وناعمةً، أما المخرجة نهلة الفهد فقد اختارت عبايةً باللونين الأبيض والأحمر من عبايات سويت ليدي .

واختارت كل من أميرة محمد وإيمان الفلامرزي عبايات سوداء جميلة. تميزت عباية أميرة محمد بتفاصيل ذهبية جميلة، بينما أكملت إيمان الفلامرزي إطلالتها بالعباية بحزام مخملي أحمر.

شاهدي كيف ظهرت العبايات في مهرجان دبي.