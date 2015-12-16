بالصور: حتى باربي تبدو قبيحة من دون مكياج

تشتهر الدمية "باربي" بجمالها اللافت وبملابسها الأنيقة والمواكبة للموضة، ولطالما حاولت العديد من النساء تقليدها. إذ لم تكن مجرد دمية تعرض الأزياء الجميلة، إنما وجهاً لآخر صيحات الجمال عبر اتجاهات المكياج التي تعتمدها.

هل انتبهت يوماً إلى أهمية المكياج الذي يطبّق على وجه "باربي"؟ وهل تخيلت كيف يمكن أن يكون شكلها من دونه ؟

تابعي صور "باربي" من دون مكياج واكتشفي تأثيره على الجمال.

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بعد متابعة صور "باربي" قبل وبعد المكياج نلحظ:

-قوة المكياج في توحيد لون البشرة عبر إخفاء البقع الداكنة.

-المكياج ودوره في إعادة الإشراق إلى الوجه، إذ أن حتى "باربي" تبدو شاحبة ومريضة من دون مكياج.

-المكياج لإخفاء الهالات السوداء:إذ تعاني "باربي من هذه المشكلة أيضاً. وهنا، قوة المكياج في تحويل منطقة العينين الحساسة والتي تتصبغ بسرعة إلى نقطة مميزة في الوجه.

-المكياج وتكبير العين: غالباً ما نرى "باربي" برموش طويلة وكثيفة، وهذا ما يجعل العين تبدو أجمل. حتى أن بعض الصور تثبت كيف يستطيع المكياج تغيير شكل العين تماماً عبر رسم إطار جديد لها بالأي لاينر.

-تصحيح الحواجب بالمكياج، عبر إخفاء الفراغات لتكثيفها.

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